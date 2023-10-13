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ВС РФ сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Армия РФ сорвала четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ», — заявил он.

Согласно информации Чехова, срыв атак произошел неподалеку от районов Урожайного и Старомайорского при поддержке артиллеристов и передовых подразделений «Востока».

«Автомобили с националистами уничтожены», — отметил военный.

По словам Чехова, близ Новодонецкого была вскрыта и успешно ликвидирована разведывательная группа украинской армии, в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.

Помимо того, Российская армия ликвидировала самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin и реактивную система залпового огня «Град» возле Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 близ Новоукраинки, САУ «Акация» около Новоивановки. Ударным беспилотником был уничтожен минометный расчет в районе Старомайорского, резюмировал начальник пресс-центра.

До этого ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее Россия поразила на Купянском направлении артиллерийскую систему из США.

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