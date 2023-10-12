ВС РФ уничтожили до 105 украинских солдат на Купянском направлении

Российские войска уничтожили до 105 украинских солдат на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в боях участвовали подразделения Западной группировки войск. Столкновения проходили в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка в Харьковской области и Макеевка в Луганской народной республике.

Также бои шли в районах Купянска и Берестового в Харьковской области.

Кроме живой силы противника были уничтожены один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная гаубица М109 «Paladin» из США и орудие Д-30.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские военные поразили украинские склады в нескольких районах.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские войска улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.