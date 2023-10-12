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Стало известно, откуда взлетал истребитель США, сбивший в Сирии турецкий беспилотник

TRT: сбивший в Сирии турецкий БПЛА истребитель взлетел с территории Иордании

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Shutterstock

Американский истребитель, сбивший над Сирией беспилотный летательный аппарат Турции, взлетел с территории Иордании. Об этом сообщает телеканал TRT, ссылаясь на источник в Министерства бороны Турции.

«Самолет вылетел из Иордании, то, что он вылетел с авиабазы Инджирлика в Турции, — это чистые домыслы. Об этом не может быть и речи», — сказали в оборонном ведомстве.

5 октября сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 Турции был сбит над военной базой Соединенных Штатов и западной коалиции на севере Сирии.

1 октября сообщалось, что в Анкаре возле зданий парламента и Министерства внутренних дел Турции произошел террористический акт. Утром к зданию МВД подъехал автомобиль, в котором находились террористы. Один из террористов взорвал себя. Второй вступил в перестрелку с полицейскими и был затем ими ликвидирован. Двое полицейских получили легкие ранения.

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) не смогла бы осуществить попытку теракта в центре Анкары без одобрения из США.

Ранее сообщалось, что турецкая компания начнет производить боевые беспилотники на Украине.

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