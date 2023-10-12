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Политолог объяснил, почему России необходимы ядерные испытания

Политолог Кашин: России необходимо испытать новейшие образцы ядерного оружия

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Reuters

Политолог Василий Кашин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявления Москвы по ситуации с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его мнению, России необходимо проводить испытания ядерного оружия, поскольку применение разработок в этой области должно иметь предсказуемый характер, в том числе, с точки зрения экологии.

«Есть, конечно, технологии субкритических испытаний и технологии компьютерного моделирования, но это не то же самое, что натурное испытание. Помимо прочего, у нас появились новые типы средств доставки ядерных зарядов, и под них могли разрабатываться новые типы боеголовок и модифицироваться старые», — отметил Кашин.

Он напомнил, что у России есть целый ряд стратегических вооружений, которые появились после прекращения ядерных испытаний в 1990 году, к примеру, ракета «Ярс», подводный аппарат «Посейдон» и т.д.

Совет Госдумы 9 октября принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков при этом заявил, что у Москвы не остается выбора, кроме как привести ситуацию с дератификацией ДВЗЯИ к зеркальной с США.

Исполнительный секретарь Организации по ДВЗЯИ Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает такие шаги и попросил о встрече с «ключевыми руководителями» в РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о планах США вернуть ядерное оружие в Британию.

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