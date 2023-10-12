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В ЦАХАЛ подтвердили, что боевики ХАМАС убивали детей в Израиле

Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС обезглавливали детей

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ может подтвердить сообщения о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС убили и обезглавили детей в ходе проникновения на израильскую территорию в минувшие выходные. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Конрикуса, соответствующую информацию об обстоятельствах гибели детей предоставил коронер, посетивший кибуц Беэри, где боевики уничтожили десятки мирных жителей.

«Нам потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему осознать и подтвердить это сообщение, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт», — сказал представитель ЦАХАЛ.

Израильские военные показали иностранным журналистам последствия атаки ХАМАС на кибуц Кфар-Аза. Спасатели заявили, что в домах нашли множество тел, убитыми оказались целые семьи. По оценкам военных, в кибуце погибли не менее 40 детей. Они также заявили журналистам, что у некоторых из них были отрезаны головы. Власти Израиля не подтверждали эти данные, а СМИ не публиковали доказательства слов спасателей. При этом в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа 950 человек погибли, еще 5 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили, что не ведут огонь по детям.

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Война в Израиле
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