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В «Ахмате» заявили, что израильские военные и инструкторы покидают Украину

Командир «Ахмата» Алаудинов: израильские военные на Украине возвращаются домой

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире Первого канала заявил, что израильские военные и инструкторы, участвующие в боевых действиях на территории Украины, возвращаются на родину.

Отвечая на вопрос, влияет ли каким-либо образом палестино-израильский конфликт на ситуацию на фронте спецоперации, он отметил, что изменения не проявятся в течение одного-трех дней.

«Но мы в принципе из анализа событий знаем, что очень большое количество израильских бойцов, спецслужб, вооруженных сил находились на территории Украины <…> И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — сказал он.

По словам Алаудинова, некоторые из израильских бойцов находились в качестве инструкторов или непосредственно состояли в отрядах специального назначения.

Он уверен, что это обстоятельство может повлиять на моральный дух украинской армии. Так же он полагает, что теперь оснащение Украиной вооружениями со стороны США и Запада уйдет на второстепенный план.

До этого Алаудинов предрек победу России в СВО в 2024 году.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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