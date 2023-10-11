Корреспондент «Газеты.Ru» попала под обстрел ХАМАС в Ашкелоне

Корреспондент «Газеты.Ru» Мария Каримова попала под обстрел ХАМАС в израильском Ашкелоне, когда находилась в магазине. Она добавила, что сейчас как минимум в двух районах города отключили электричество.

«Я попала под обстрел. Только вышла, застало в магазине. Электричество вырубили. Нет в двух районах точно», — сказала она.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава. По меньшей мере 2200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с утра субботы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, что «железный купол» сбил свыше 100 ракет ХАМАС над Ашкелоном.