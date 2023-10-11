В ФСБ назвали число обезвреженных на опорах ЛЭП Смоленской и Курской АЭС устройств

В результате противодиверсионной работы российские спецслужбы обезвредили более 20 устройств на опорах линий электропередачи Смоленской и Курской АЭС. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности (СОРБ) в Баку, передает RT.

Бортников указал, что в августе ФСБ задержала членов украинской диверсионной группы, которая должна была совершить диверсии в отношении Смоленской и Курской АЭС.

«В общей сложности в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций», — сказал глава ФСБ.

По словам Бортникова, в результате действий диверсантов был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС.

До этого глава ФСБ заявил, что сотрудники спецназа Великобритании готовили группы украинской военной разведки к совершению диверсий на российских объектах, в частности на атомных станциях.

В начале сентября заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что обстрелы рядом с объектами ядерной инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины свидетельствуют о безответственном подходе Киева к вопросам безопасности.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.