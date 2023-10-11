В США оценили российские БПЛА

Украинским саперам угрожают российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не дающие им проводить работы по разминированию территорий, что тормозит контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Hill.

Издание подчеркивает, что российская сторона использует БПЛА для обнаружения украинских саперов, а также наведения по ним артиллерийских ударов во время разминирования.

Украинские военные, опрошенные изданием, подчеркивают, что поставленные Западом машины разминирования слишком громкие и медленные, поэтому их легко обнаруживают дроны.

До этого стало известно, что российские военные сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS за прошедшие сутки.

Также беспилотные летательные аппараты украинской стороны ликвидированы в Токмаке Запорожской области, Ольшане и Берестовом Харьковской области.

До этого группировка «Центр» уточняла, что ВС РФ сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также Минобороны России сообщило об отражении девяти контратак ВСУ на Купянском направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.