Пашинян заявил, что Армения не поднимает вопрос пребывания 102-й военной базы РФ

В интервью Общественному телевидению премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос остающихся российских миротворцах в Карабахе не зависит только от Армении, хотя с Ереваном также ведутся обсуждения. Он отметил, что Россия проводит переговоры с Азербайджаном по этому вопросу, и Армения также участвует в этих обсуждениях. Пашинян не смог дать прямой ответ относительно дальнейшего пребывания миротворцев в Карабахе.

Отвечая на вопрос о будущем 102-й военной базы, премьер-министр Армении подтвердил, что база останется. Он пояснил, что Армения не поднимает вопрос о пребывании 102-й военной базы РФ и российских пограничников, поскольку все юридические основы для их присутствия на территории Армении сохраняются.

Таким образом, ни Армения, ни Россия не ставят этот вопрос на повестку дня.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.