Правительство Украины по указу Зеленского увеличило военные расходы на следующий год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что во исполнение указа президента страны Владимира Зеленского в украинский бюджет на финансирование безопасности и обороны в следующем году будет заложено не менее 1,69 трлн гривен (около $46,3 млрд). Видеозапись выступления Шмыгаля на заседании кабинета министров было выложено в личном Telegram-канале премьера.

Согласно подписанному 9 октября Зеленским указу, в 2023 году военные расходы Украины составят не менее 21,6% ВВП.

Как сказал Шмыгаль, 56 млрд гривен (около $1,5 млрд) из этой суммы будет потрачено на финансирование предприятий военно-промышленного комплекса, 48 млрд гривен (около $1,3 млрд) пойдет на увеличение количества боевых беспилотных летательных аппаратов.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина делает ставку на развитие оборонной промышленности, на новые конструкторские разработки, а также налаживание совместных производств с иностранными государствами. Он отметил, что правительством максимально упрощен ввоз в страну дронов и расширен перечень продукции военного и двойного использования, которую можно импортировать без получения разрешения от Государственной службы экспортного контроля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что производство беспилотников в стране за год выросло в сотню раз, свыше 200 предприятий начали заниматься разработкой БПЛА.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.