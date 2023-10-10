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Арабские монархии и ЕС призвали ХАМАС освободить заложников

ССАГПЗ и Евросоюз обратились к ХАМАС с призывом освободить израильских заложников

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Главы МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Европейского союза обратились к ХАМАС с призывом освободить израильских заложников, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Мы приняли совместную декларацию по итогам этой встречи, в которой подчеркнули важность прекращения насилия и предупреждение дальнейшей эскалации, очень важно обеспечить освобождение заложников, защиту гражданских лиц с обеих сторон… обеспечить гуманитарный доступ к пище, питьевой воде и медикаментам в соответствии с гуманитарным правом», — заявил Боррель по итогам встречи в Омане.

10 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что РФ контактирует с движением ХАМАС по вопросу российских граждан, которых боевики взяли в заложники. Он подчеркнул, что осуществляются контакты, чтобы подтвердить эту информацию и узнать о дальнейшей судьбе этих людей.

До этого палестинское движение ХАМАС сообщило всем сторонам, что не будет вести переговоры о заложниках до окончания боевых действий.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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