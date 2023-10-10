На Украине завели 260 дел на сотрудников военкоматов и медкомиссий

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что завело 260 уголовных дел в отношении сотрудников военных комиссариатов и военно-врачебных комиссий по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в суд уже направлен 21 обвинительный акт в отношении 35 человек. Еще 58 гражданам пока только предъявлены обвинения.

При этом бюро зафиксировало получение неправомерной выгоды должностными лицами на сумму почти $110 тыс., суды провели арест имущества более чем на $87 тыс.

8 октября офис генерального прокурора Украины завел уголовное дело и сообщил о начале проверки по факту избиения двух призывников сотрудниками военкомата в украинском городе Тернополь.

Это не первый такой случай. В середине сентября текущего года в Львовской области Украины мужчина в военной форме избил рукоятью пистолета задержанного при попытке выехать из страны украинца. При этом он угрожал закопать мужчину в лесу. ГБР изучило распространенное в сети видео и начало уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.