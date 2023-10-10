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В Мьянме в результате удара по лагерю погибли почти 30 человек

На севере Мьянмы в результате удара по лагерю погибли 29 человек

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Почти 30 человек лишились жизней, более 50 человек пострадали в результате военного удара по лагерю для перемещенных лиц на границе Мьянмы с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщил представитель сепаратистской Качинской армии независимости (КАН) штата Качин, передает РИА Новости.

По его словам, удалось обнаружить 29 тел погибших, среди них дети и пожилые люди. 56 человек получили ранения.

Представитель КАН добавил, что в настоящее время ведется расследование относительно способа нанесения удара по лагерю, предполагается, что атака могла быть осуществлена с использованием беспилотного летательного аппарата.

В сентябре глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Све заявлял, что планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) представляют особую опасность для этого региона.

Ранее Мьянме передали два российских истребителя.

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