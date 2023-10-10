Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой народной республике (ДНР) и Приютного в Запорожской области, однако понесли потери и отступили.

Как указал Чехов, подразделения группировки при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты ВСУ в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного. Кроме того, в районе Приютного была ликвидирована украинская разведгруппа, указал начальник пресс-центра.

Чехов также указал, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка войск «Восток» уничтожила минометный расчет противника севернее Никольского. Российские авиация и артиллерия также поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, а также 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого.

До этого военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов заявлял, что обстановка на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации для украинских бойцов является тяжелой.

9 октября командир взвода операторов БПЛА сообщал, что подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ сорвали контратаку украинских войск на Донецком направлении, уничтожив здание, служившее временным пунктом размещения ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.