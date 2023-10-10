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«Хезболла» объявила об ударе по Израилю в ответ на гибель бойцов

«Хезболла» объявила об ответном ударе по Израилю

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Aziz Taher/Reuters

По информации телеканала Al Mayadeen, ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по израильским казармам «Пранит» и командному центру дивизии «Галилея», а также по командному центру батальона «Авивим». Эта атака была ответом на гибель трех бойцов «Хезболлы» в результате израильских атак на юг Ливана.

Ливанская армия сообщила, что приграничные районы на юге страны подверглись ударам со стороны Израиля, и несколько минометных снарядов упали во двор армейского центра, в результате чего один офицер получил легкое ранение. Корреспондент Al Mayadeen добавил, что израильские военные атаковали населенные пункты Айта аш-Шаб и Ярин среди других.

В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ряде пусков с территории Ливана и впоследствии уточнила, что был проведен артиллерийский огонь по трем военным постам, принадлежащим «Хезболле». Две из этих целей были наблюдательными, а третий пост использовался «Хезболлой» в чрезвычайных случаях. Днем же израильская армия сообщила, что их военнослужащие убили несколько вооруженных людей, проникших в страну из Ливана.

Согласно сообщениям Al Arabiya и Al Jazeera, в сторону Израиля было запущено не менее 12 ракет из Ливана. Накануне жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться на случай возможного конфликта с «Хезболлой».

Ранее ливанская партия «Хезболла» заявила о законности действий палестинских бойцов.

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