Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили склад ВСУ в Черниговской области

Минобороны РФ: уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

close
100%
«ЧП / КРЫМ »' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП / КРЫМ »

Российские военные подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских сил в Черниговской области, как сообщает Министерство обороны.

В сводке указывается, что склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был поражен в районе населенного пункта Прилуки.

За последние 24 часа российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 105 различных районах.

На Донецком направлении группировка войск «Юг» с поддержкой авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Курдюмовки и Водяного в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки и Андреевки.

8 октября российские военные уничтожили склад боеприпасов на окраине Купянска. Командир отряда БАРС-9 «Медведь» российской группировки войск «Запад» заявил, что российская авиация ударила по сети опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила склад боеприпасов на окраине города в Харьковской области.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий