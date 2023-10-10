Российские военные подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских сил в Черниговской области, как сообщает Министерство обороны.

В сводке указывается, что склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был поражен в районе населенного пункта Прилуки.

За последние 24 часа российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 105 различных районах.

На Донецком направлении группировка войск «Юг» с поддержкой авиации и артиллерии отразила три атаки украинских солдат в районах Курдюмовки и Водяного в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки и Андреевки.

8 октября российские военные уничтожили склад боеприпасов на окраине Купянска. Командир отряда БАРС-9 «Медведь» российской группировки войск «Запад» заявил, что российская авиация ударила по сети опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила склад боеприпасов на окраине города в Харьковской области.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.