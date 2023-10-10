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В Вашингтоне заявили, что Байден в сентябре согласился с передачей ракет ATACMS Украине

New Yorker: Байден в сентябре утвердил передачу Киеву ракет ATACMS

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Mike Mareen/Shutterstock

Президентом США Джо Байденом в сентябре этого года были утверждены поставки Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает американский журнал New Yorker.

По информации издания, Байден почти год сопротивлялся передаче ракет Украине, но в прошлом месяце он принял решение отправить ATACMS Киеву.

Как утверждает журнал, Вашингтон долгое время не давал согласия на передачу своих ракет, опасаясь, что этот шаг вызовет эскалацию конфликта. Белый дом предлагал лишь использовать угрозу ATACMS в качестве давления на Россию. Однако после того, как Киев получил ракеты британского и французского производства, в Вашингтоне озаботились только относительно малыми собственными резервами ATACMS.

Ранее сообщалось, что Берлин может отправить Украине ракеты большой дальности Taurus, если Вашингтон объявит о поставках Киеву своих тактических ракет ATACMS.

До этого Белый дом не смог направить $24 млрд Украине из-за позиции конгресса США. При этом в Вашингтоне продолжают обсуждать, как найти финансы для продолжения помощи Киеву.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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