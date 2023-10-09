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Зеленский произвел кадровые перестановки в оборонной сфере Украины

Зеленский сменил главу комиссии по военно-техническому сотрудничеству Полищука

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Александра Полищука. Этот пост занял заместитель министра экономики Игорь Фоменко, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы украинского государства.

«Назначить Фоменко Игоря Александровича — заместителя министра экономики Украины — главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив А. Полищука от исполнения обязанностей главы этой межведомственной комиссии», — сказано в тексте документа.

Украинский лидер дал поручение Фоменко «в двухнедельный срок представить в установленном порядке предложения по персональному составу межведомственной комиссии».

9 октября стало известно, что Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича.

7 сентября президент Украины представил правительству нового министра обороны страны Рустема Умерова.

3 сентября Зеленский объявил, что принял решение освободить Алексея Резникова от поста министра обороны, и предложил заменить его 41-летним Умеровым, который возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Ранее новый министр обороны Украины Рустем Умеров пообещал сделать все для победы страны.

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