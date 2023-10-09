Минобороны России передали партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Министерству обороны России вторую в 2023 году партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами», – сказал первый заместитель генерального директора корпорации Владимир Артяков, отметив, что обязательства по поставке Су-34, который отлично зарекомендовал себя в войсках, в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подчеркнул, что ОАК успешно выполняет поставки самолетов по программе текущего года и уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году.

Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации, так как обладают широким спектром боевых возможностей, добавили в госкорпорации.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал преимущества российского истребителя Су-57.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.