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Минобороны России передали партию бомбардировщиков Су-34

Минобороны России получило вторую партию бомбардировщиков Су-34

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Министерству обороны России вторую в 2023 году партию бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

«Наши авиастроители с успехом выполняют важнейшую задачу по обеспечению Минобороны России новыми высокоэффективными авиационными комплексами», – сказал первый заместитель генерального директора корпорации Владимир Артяков, отметив, что обязательства по поставке Су-34, который отлично зарекомендовал себя в войсках, в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно.

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подчеркнул, что ОАК успешно выполняет поставки самолетов по программе текущего года и уже ведет работу для обеспечения поставок в следующем году.

Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации, так как обладают широким спектром боевых возможностей, добавили в госкорпорации.

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