«Черный день в истории страны»: жительница Израиля сравнила нападение ХАМАС с Войной Судного дня

В Израиле активно идет мобилизация и набор добровольцев, люди сдают кровь для раненных и привозят необходимые вещи для солдат. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» Марии Каримовой рассказала жительница Хадеры (город в центральной части Израиля) Юлия. Наша коллега Мария оказалась в Израиле до нападения ХАМАС и сейчас находится в Ашкелоне, в нескольких километрах от Газы.

«Все самые ужасные и невероятные сценарии воплотились вчера, 7 октября. И мы к этому оказались абсолютно не готовы. Такого никто не помнит, это сравнивают с Войной Судного дня (военный конфликт между коалицией арабских государств с одной стороны и Израилем с другой стороны, происходивший с 6 по 25 октября 1973 года. — «Газета.Ru»), и приравнивают к 11 сентября в США. Это будет черный день в истории страны, если мы из этого выберемся», — рассказывает Юлия.

По ее словам, сейчас в стране активно идет мобилизация — призывают срочников и резервистов.

«Помимо них, очень много добровольцев, которые хотят помочь своей стране. Многие люди сдают кровь для раненных, привозят необходимые вещи и продовольствие для солдат. Сейчас многих детей моих друзей, которых я знаю с рождения, призвали на службу. Очень страшно за них», — поделилась переживаниями Юлия.

Она отметила, что каждые два часа число погибших и раненых растет: на данный момент известно о более чем 600 погибших, свыше 2000 человек ранены, 750 человек пропали без вести.

«Но все СМИ говорят, что надо быть готовым к тому, что эти цифры будут расти. Пока в стране свободно передвигаются боевики, это не закончится», — считает жительница Израиля.

Юлия добавила, что до сих пор целые семьи из кибуцов (сельскохозяйственной коммуны. – «Газета.Ru») рядом с Газой находятся у террористов. Она также объяснила, почему, по ее мнению, за последние сутки, было так много попаданий ракет по жилым объектам.

«Купол — не панацея, не заклинание. Это механизм, которым управляют люди. И его продуктивность зависит от количества выпущенных по нам ракет. Вчера было выпущено более 5000 ракет. Железный купол работает, но он не дает 100% гарантию. Чем больше стреляют, тем больше зазор, который пропускает», — пояснила Юлия.

По ее словам, сейчас неспокойно и на ливанских границах: в нескольких населенных пунктах людей попросили уехать. Летают военные самолеты, никто не понимает, что происходит.

Что касается Ашкелона, то последние сирены были ночью — в 03:00 был очередной прилет в больницу «Барзилай». Сейчас взрывы слышны только из Газы — идет операция Израиля в секторе.

8 октября правительство Израиля официально объявило о войне. Руководство страны ввело в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны. Армия получает полную свободу действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Позже премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.