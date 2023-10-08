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Четыре региона СЗФО включат в Ленинградский военный округ

Четыре региона СЗФО от Северного флота включат в Ленинградский военный округ

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Четыре региона Северо-Западного федерального округа, которые относились по военно-административному делению к Северному флоту, будут включены в Ленинградский военный округ. Это свидетельствует из указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ включат в границы Ленинградского военного округа, ранее они были включены в Северный флот. Отмечается, что это сделано с целью оптимизации системы управления Вооруженных сил Российской Федерации.

В конце сентября стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре, на Амурском судостроительном заводе спустили на воду два малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 («Каракурт») — «Удомля» и «Ржев». МРК проекта «Каракурт» — многоцелевые ракетные корабли, которые способны действовать в морской акватории, а также спускаться по некоторым рекам.

Ранее Минобороны провело учения по защите Северного морского пути.

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