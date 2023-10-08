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В ДНР российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

МО РФ: в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ

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Global Look Press

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, который находился на территории Донецкой народной республики. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Объект поразили в районе населенного пункта Золотая Нива, уточнило министерство.

Там также рассказали, что средства электронной борьбы уничтожили и подавили 25 беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка Луганской народной республики, Тарамчук, Спорное, Березовое Донецкой Народной Республики, Чистополье, Ульяновка, Очеретоватое Запорожской области, Великий Выселок Харьковской области, Саги, Каиры, Раденск, Новая Каховка и Казачьи Лагери Херсонской области.

А в районах населенных пунктов Серебрянка, Угледар и Антоновка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова ранее заявила, что ВСУ исчерпают все запасы оружия в течение месяца или полутора месяцев, если американские конгрессмены не проголосуют за дальнейшее финансирование страны. По словам парламентария, каждый месяц Киев тратит по $3 млрд на закупку военной техники.

Ранее стало известно о поражении трех бригад ВСУ на Запорожском направлении.

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