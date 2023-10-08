В МИД Белоруссии сообщили о пострадавших в Израиле гражданах страны

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил ТАСС, что два гражданина страны пострадали при ракетных обстрелах города Ашкелон, расположенного на юго-западе Израиля на берегу Средиземного моря.

По словам Глаза, на фоне резкого обострения ситуации в Израиле за прошедшие сутки в посольство Белоруссии в Тель-Авиве с различными вопросами обратились около 30 белорусских граждан. Дипломат указал, что двое из них — сын с матерью, пострадавшие в результате обстрелов Ашкелона.

До этого газета Times of Israel, ссылаясь на Министерство здравоохранения Израиля, сообщала, что число пострадавших и госпитализированных на фоне эскалации в стране возросло до 1864.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники также информировало, что Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах с движением ХАМАС об освобождении пленных израильтян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.