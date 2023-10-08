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В ДНР предположили, что украинское оружие может использоваться против Израиля

Гагин: против Израиля может использоваться вооружение, ранее переданное Украине

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин на фоне ситуации в Израиле в интервью РИА Новости высказал мнение, что вооружения НАТО, которые были в свое время переданы Украину, могли быть перепроданы и сейчас используется против израильских военнослужащих.

«Именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Киеву различные виды вооружения, которые в том числе были перепроданы украинскими военными чиновниками террористам по всему миру. В достаточно больших количествах. Вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в свое время Украине из НАТО», — сказал он.

Гагин считает, что по аналогичной схеме оружие рискует попасть и к другим радикальным организациям, члены которых находятся в США и европейских странах.

«Пока эти ячейки спящие, но когда они проснутся, жарко станет всем», — заключил советник.

До этого сообщалось, что в Израиле расследуют нападение радикалов на христиан. Там произошел очередной религиозный конфликт. Христиане сообщили, что на них снова напали радикалы.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ночных ударах по сектору Газа.

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