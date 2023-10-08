В ХАМАС заявили о продолжении боев на территории Израиля

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС (бригады «Аль-Кассам») сообщило, что ее бойцы по-прежнему ведут ожесточенные бои на территории Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление боевого крыла.

Уточняется, что бои идут в районах Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Азза, Беэри-Уиттед и Киссуфим. Бригады «Аль-Кассам» подтверждают, что артиллерийские подразделения из сектора Газа поддерживают бойцов.

До этого издание Haaretz писало, что численность боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС, проникших утром на территорию Израиля, может составлять от 200 до 300 человек. По словам сотрудника израильской полиции, десятки из этих боевиков могут по-прежнему скрываться на территории Израиля.

7 октября в военном палестинском радикальном движении ХАМАС заявили о нанесении ударов по более чем 50 военным позициям Израиля.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.