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В ЦАХАЛ назвали число ликвидированных бойцов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа

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Mohammed Salem/Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС на юге страны и в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

Хагари указал, что в настоящее время в кибуце Кфар-Аза ведутся боевые действия, а во многих городах идут обыски. По его словам, силы ЦАХАЛ есть во всех населенных пунктах Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля отметил, что задачи ЦАХАЛ заключаются в эвакуации всех жителей городов на границе с сектором Газа, прекращении боевых действий на территории Израиля, контроле за брешами в барьере безопасности и продолжении ударов по террористическим объектам в секторе Газа.

До этого Агари заявил, что израильские власти в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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