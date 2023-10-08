Армия Израиля заявила об ударе по комплексу главы разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления ХАМАС», — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба армии обороны Израиля заявила об уничтожении более десяти целей в сектора Газа, в том числе центра разведки ХАМАС и двух связанных с движением банков.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.