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Израильские военные уничтожили террористов у береговой линии и на нескольких КПП

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении террористов у границы сектора Газа

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Ayal Margolin/Global Look Press

Военно-морские силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили десятки террористов в южном морском районе и у береговой линии, сообщила прес-служба израильского военного ведомства.

По информации пресс-службы, за последние несколько часов сухопутные и воздушные силы ЦАХАЛ, действуя на юге Израиля, предотвратили действия сотен террористов.

Два самолета Армии обороны Израиля предотвратили попытку террористов проникнуть за ограждение безопасности вблизи контрольно-пропускного пункта Карни, расположенного на границе между Израилем и сектором Газа. Еще девять террористов были обезврежены в районе кибуца (общины. — прим. ред.) Нирим, еще четверо — на пограничном КПП Эрез и в кибуце Нир-Оз, другие — в кибуцах Суфа, Кфар-Аза и Керем-Шалом.

До этого сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа.

7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что террористы из сектора Газа совершили массированный ракетный обстрел со стороны анклава и проникли в приграничные районы Израиля.

В Израиле объявили чрезвычайное положение. Армия обороны страны начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС.

Военное крыло ХАМАС, в свою очередь, объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Аксы».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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