В Израиле объявлено чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне ракетных ударов со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета Haaretz.

«Бен-Гвир объявляет чрезвычайное положение по всему Израилю и приказывает набрать всех добровольцев в полицию», — говорится в публикации.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.