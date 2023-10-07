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Операция армии Израиля в Газе получила название «Железные мечи»

Военная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи»

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Itai Ron/Reuters

Военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа получила название «Железные мечи», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна «переживает непростое время» на фоне серии ракетных обстрелов со стороны сектора Газа. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он выразил полную поддержку народу и армии Израиля.

Глава государства призвал население следовать всем указаниям Командования тыла и сохранять спокойствие.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Ранее «выживальщик» рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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