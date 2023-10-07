Армия Израиля перекрывает дороги вокруг сектора Газа

Армия Израиля сообщила, что перекрывает дороги и наносит удары по целям в секторе Газа на фоне утренних ракетных ударов по израильской территории.

Отмечается, что в некоторых городах палестинские боевики заняли жилые дома и забаррикадировались в них. Для их ликвидации на место был направлен израильский спецназ.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выехал в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

Позднее Израиль ответил на ракетные удары со стороны сектора Газа.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.