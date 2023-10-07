В Израиле объявили массовый сбор резервистов на фоне ракетных обстрелов

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газа и проникновения террористов на израильскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

«Министр обороны Йоав Галант сейчас утвердил вызов военнослужащих запаса в соответствии с требованиями Армии обороны Израиля», — говорится в заявлении.

В этот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб минобороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

По данным армейской пресс-службы, десятки ракет были выпущены с территории сектора Газа по городам Израиля. Медики подтвердили, что пожилая женщина пострадала на юге Израиля в результате падения ракеты.

Также ЦАХАЛ сообщал, что неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.