РИА Новости сообщают, что ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС

Вооруженные силы Украины минируют Кременчугскую Гидроэлектростанцию (ГЭС) для возможного подрыва, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в украинской армии в районе самой электростанции.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке», — поделился источник агентства.

Он добавил, что сведения получены от украинских солдат, охраняющих периметр станции.

Кременчугская ГЭС расположена в Светловодске Кировоградской области. За плотиной станции располагается Кременчугское водохранилище. Оно является третьей ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС составляет 700 МВт.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Россия планирует восстановить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) и в настоящее время уже проводятся работы по проектированию.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.