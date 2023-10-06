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Командующий армией Литвы не сообщил об учебе в России

Командующий армией Литвы при назначении на должность не сообщил об учебе в РФ

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Lukas Balandis/IMAGO/Global Look Press

Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис при назначении на должность не указал информацию об учебе в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю, что об этом факте надо было сообщить», — заявил председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

Он отметил, что в биографии человека на такой должности не должно быть серых зон.

Пресс-служба офиса литовского лидера Гитанаса Науседы отметила, что «президент оценивает командующего по его более чем 30-летней службе Литве».

Ранее лидер оппозиционной парламентской фракции «Демократы во имя Литвы» Саулюс Сквернялис заявил, что командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис должен уйти в отставку из-за этического скандала. По его словам, речь идет об информации СМИ о том, что генерал жил в квартире своего сына в Вильнюсе, получая средства на ее аренду из госсредств. По информации СМИ, Рупшис получал €445 в месяц в виде жилищного пособия.

Ранее в Литве пожаловались на радость России от скандала с премьером Эстонии.

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