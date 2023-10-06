Группа украинских военных сдалась в плен бойцам ВС РФ под Донецком

Группа украинских военнослужащих, состоящая из 17 человек, сдалась в плен бойцам Вооруженных сил РФ после приказа руководства удерживать позиции без боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские солдаты должны были удерживать один из опорных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). При этом позже они рассказали, что командование не позволило им покинуть позицию даже после истощения боевого комплекта.

«Кроме того, командование не организовало эвакуацию раненых», — говорится в материале.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время в зоне конфликта действует открытый канал связи. Им могут воспользоваться все украинские военные, если у них появится желание сложить оружие и сдаться в плен.

2 октября пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Белокопытов заявил, что солдаты начали на уровне подразделений обсуждать возможность сложить оружие. По словам военного, офицер одного из соседнего с его отрядом подразделения заранее обговаривал с подчиненными подобное развитие событий. Большинство членов отряда согласились с его рассуждениями, уточнил он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о сдаче в плен украинских солдат в районе запорожских населенных пунктов Работино и Пятихатки.