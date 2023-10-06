Эксперт назвал российскую ПВО самой перспективной в мире

Самыми перспективными в мире системами противовоздушной обороны (ПВО) являются российские ЗРК С-400 и С-500. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием Lenta.ru.

Американские системы Patriot, на которых построена воздушная оборона США, являются очень громоздкой системой с длительным процессом выполнения боевых задач, что показали события на Украине, считает он.

По его словам, Patriot не успевает реагировать на российские комплексы «Авангард» и «Кинжал».

Крайне успешным эксперт назвал израильский «железный купол», который эффективно выполняет все задачи, но в условиях применения против Израиля «низкотехнологичных ракетных систем».

«Самой перспективной системой ПВО сегодня считается российская С-400 или С-500», — подчеркнул он и указал, что их преимущество в подвижности и маневренности. Матвийчук добавил, что эти системы рассчитаны на существующие современные системы военно-космического нападения, которые могут находиться на вооружении стран НАТО.

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