В Киеве и Николаеве прозвучали взрывы

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

При этом отмечается, что в Киеве тревога не объявлялась.

Кроме того, издание также заявило и о взрыве в Николаеве.

«Воздушные силы предупреждают николаевцев о необходимости находиться в убежищах», — сказано в сообщении.

Предварительно, работа ПВО стала причиной взрыва в городе.

1 октября в Киеве произошел взрыв, а также пожар на Лесном массиве. По данным Telegram-канала издания «Зеркало недели», взрывы также произошли в Харькове, городе Запорожье и вблизи Краматорска. Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что в городе произошли как минимум четыре взрыва.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.