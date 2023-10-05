В МВД Украины назвали число пропавших без вести военных

Около 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины числятся пропавшими без вести, заявил заместитель министра МВД Леонид Тимченко, передает украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

По информации ведомства, всего на Украине считаются пропавшими без вести «при особых обстоятельствах» 26 тысяч человек. По словам Тимченко, на сегодняшний день около 9 тысяч родственников уже получили выдержки из Единого реестра лиц пропавших без вести. МВД продолжает выдавать выписки из реестра, учитывает информацию о каждом пропавшем, сотрудничая с Нацполицией и Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Весной уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко сообщал, что в розыске на Украине находятся более 7 тысяч человек, 15% из них — гражданские, уточняет издание.

В мае на Украине заработал единый реестр пропавших без вести лиц.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.