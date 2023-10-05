ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российская артиллерия уничтожила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) со складом боеприпасов на правом берегу Днепра в районе херсонских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского расчета орудия Д-20 бригады береговой обороны группировки войск «Днепр» с позывным «Режиссер».

По его словам, скопление живой силы украинских войск обнаружила разведка, после чего артиллеристы нанесли огневое поражение.

«Уничтожен опорный пункт противника со складом БК (боекомплекта. — «Газета.Ru»)», — поделился военный.

Он добавил, что российские артиллеристы ежедневно поражают опорные пункты, склады боеприпасов, технику ВСУ на правом берегу Днепра. Также ВС РФ уничтожают лодки украинских военных, пытающиеся прорваться к левому берегу Днепра.

«Режиссер» пояснил, что главная задача артиллеристов на данном участке — не дать ВСУ пересечь Днепр.

До этого РИА Новости сообщало, что российские военные установили полный контроль над херсонскими островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив.

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