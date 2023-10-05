Звуки взрывов слышны в Херсоне

Взрывы произошли в городе Херсон. Об этом сообщает украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на заявления очевидцев и локальные интернет-паблики.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, взрывы зафиксированы в северной части города.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе до этого была объявлена воздушная тревога.

Дополнительной информации пока не приводится, официальных комментариев не поступало.

Ночью 5 октября взрывы произошли в городах Кропивницкий (Кировоградская область) и Миргород (Полтавская область) Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.