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В России заявили о встревоженности из-за планов США по развертыванию вооружения

МИД: Россия встревожена возможной эскалацией из-за планов США по вооружению

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Россия встревожена из-за реализации планов американских властей по развертыванию вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель главы делегации Российской Федерации Константин Воронцов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что на Западе опасно балансируют на грани вооруженного конфликта ядерных держав.

«Вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США планов по развертыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору по РСМД», — сказал Воронцов.

2 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что запрещенные ракеты средней и меньшей дальности американского производства могут появиться в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отмечал, что у Запада не возникло откликов на призыв России объявить мораторий на размещение РСМД.

До этого директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев говорил, что Российская Федерация будет учитывать в своем военном планировании возможное размещение американских РСМД в Японии.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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