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Италия заявила, что у нее больше нет возможностей помогать Украине

Минобороны Италии: Рим исчерпал почти все возможности для помощи Киеву

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Tony Gentile/Reuters

Глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто в эфире канала Sky TG24 заявил, что Рим не имеет неограниченные ресурсы для помощи Киеву.

Он отметил, что Италия сделала очень много, сосредоточившись на системах противовоздушной обороны, чтобы остановить атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

«Проблема в том, что нет неограниченных ресурсов. С той точки зрения Италия сделала почти все, что могла сделать. Дополнительных возможностей нет», — сказал Крозетто.

Крозетто подчеркнул, что Киев «постоянно просит о помощи».

«Мы должны проверить, что мы можем предоставить в сравнении с тем, что им требуется», — указал глава Минобороны.

Он также добавил, что заявление о подготовке восьмого пакета является «пока только намерением».

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявлял, что оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских солдат.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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