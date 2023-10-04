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Экс-аналитик ЦРУ сообщил об усталости Запада от конфликта на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Биб: Запад демонстрирует усталость от конфликта на Украине

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Страны Запада все чаще демонстрируют признаки усталости от украинского конфликта. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft написал бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по РФ Джордж Биб.

Таким образом специалист прокомментировал одобрение Конгрессом США законопроекта о временных расходах для федерального правительства. По словам экс-сотрудника американских спецслужб, отсутствие в документе пункта о помощи Киеву указывает на стремительное изменение в стране политической ситуации.

«Подобное голосование было бы немыслимо в декабре 2022 года, когда президент Украины [Владимир] Зеленский выступил на транслируемом по телевидению совместном заседании парламента перед подобострастными СМИ», — отметил Биб.

Он добавил, что европейские государства также начали проявлять все больше «признаков усталости» от боевых действий. В частности, экс-аналитик ЦРУ обратил внимание на ухудшение отношений между Киевом и Варшавой на фоне зернового кризиса.

4 октября глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что западные страны почти исчерпали свои запасы вооружений, предназначенные для поставок в зону боевых действий. Как он отметил, снабжение Киева военной техникой изначально началось с «полупустых складов». При этом сейчас уже стало видно «дно бочки», признал представитель альянса в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб рассказал, чем продолжение контрнаступления может обернуться для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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