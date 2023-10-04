Американский ветеран рассказал, чего стоит ожидать от танков Abrams на фронтах СВО

Ветеран Вооруженных сил США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik заявил, что в Киеве возлагали большие надежды на танки Abrams американского производства, однако с их поставкой у украинской армии возникли проблемы.

Он напомнил, что Соединенные Штаты планировали поставить Украине 30 танков Abrams М1А1, но пока до Украины доехали только десять таких машин. Эксперт указал, что даже 20 танков ничего не изменят.

«Как только начнутся проливные дожди, эти танки не поедут по полю. Они имеют достаточно узкие гусеницы, поэтому просто сядут в грязь», – сказал ветеран американской армии.

Главной проблемой, считает он, станет ремонт и обслуживание этих «специфических машин».

«Газотурбинный двигатель в кустарных условиях не отремонтировать. Нужны авиамеханики, чтобы разбирать, очищать этот двигатель и ставить обратно. Для этого необходим цех, специфические инструменты и специалисты», — объяснил он.

Также Крапивник отметил, что Abrams «жрет топливо, как американец на шведском столе».

«При боевых действиях его от двух до трех раз нужно будет заправлять, то есть уйдет от четырех до шести тысяч литров на одну машину на день. Если сражаешься с Abrams, то в первую очередь нужно бить по его бакам – это самая уязвимая точка», – заключил эксперт.

2 октября сообщалось, что в литовском порту Клайпеда разгружают партию танков Abrams.

Ранее Польша передала Украине первый отремонтированный танк Leopard 2.