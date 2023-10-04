Подозреваемому в покушении на Захара Прилепина продлили арест

Басманный суд Москвы принял решение продлить до 6 января 2024 года срок ареста Александру Пермякову, которого подозревают в организации покушения на писателя и политика Захара Прилепина, сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Пермякову до 6 января 2024 года удовлетворить», — указано в сообщении.

6 мая 2023 года произошел взрыв в машине, в которой Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области. Писателя госпитализировали с тяжелыми ранениями ног, ему провели несколько операций. Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее раненый писатель и политик Захар Прилепин временно уехал из больницы, чтобы принять участие в церемонии вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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