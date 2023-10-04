Иран выразил готовность отправить наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу

Иранская армия готова направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС республики Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном, передает агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что сохранение напряженности на Южном Кавказа не входит не только в интересы Баку и Еревана, но и других стран региона.

«В связи с этим Иран готов направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу», — сказал Багери.

Накануне официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи анонсировал планы Ирана по отправке помощи беженцам Нагорного Карабаха.

Григорян прибыл в Тегеран 1 октября. Ранее он встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадияном, министром иностранных дел республики Хосейном Амиром Абдоллахияном и президентом страны Эбрахимом Раиси.

4 октября стало известно о секретных переговорах Евросоюза, США и России по Карабаху.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.