Мэр Воркуты возглавит в зоне СВО отряд из уроженцев Коми

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, заявил, что возглавит добровольческий отряд «Печора» из уроженцев Коми в составе добровольческого казачьего корпуса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шапошникова, он является родовым казаком, поэтому ему было ближе всего пойти в добровольческое формирование именно в том плане, что это было казачество.

Он подчеркнул, что его полномочия мэра были приостановлены.

До этого Шапошников сообщил, что подписал контракт на службу в Российской армии и отправится в зону специальной военной операции.

При этом в октябре 2022 года Шапошников заявил, что 10% добровольцев идут в зону спецоперации на Украине, потому что их «пилят жены». К этому выводу он пришел, когда общался с мобилизованными.

Он призвал женщин любить своих мужчин, чтобы у них не возникало желания пойти «на фронт» не из чувства долга перед родиной, а чтобы сменить обстановку и убежать от «эмоционального подпиливания». Глава Воркуты подчеркнул, что настало серьезное время и от женщин требуется оберегать своих мужчин.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.