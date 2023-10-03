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В Госдепе прокомментировали скопление сил Сербии у границы с Косово

Госдеп: сербские силы частично отведены от Косова

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Florion Goga/Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что сербские силы частично отошли от административной границы с Косовом, Вашингтон ждет дальнейшей деэскалации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона наблюдала беспрецедентное размещение сербской артиллерии, танков и механизированных бригад у границы с Косовом. Вашингтон призвал Белград отвести силы и снизить напряженность.

Пател добавил, что с 29 сентября наблюдается отвод части сил и снаряжения от границы с Косовом.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что виновен в ситуации в Косово и Метохии, так как верил ЕС и США.

В конце августа премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

По ее мнению, вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Брнабич подчеркнула, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта.

Ранее Вучич рассказал, как дальше будет строить отношения с РФ.

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