Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области готовы помочь солдатам Вооруженных сил Украины, которые не хотят воевать против России, покинуть страну и остаться в российском государстве. Об этом журналистам заявил глава региональной администрации Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Если люди не хотят находиться на Украине и подчиняться преступной власти, идти на убой, в случае необходимости мы будем помогать людям покинуть территорию страны», — сказал он, добавив, что они уже помогли украинскому военному Максиму Доценко сбежать в Россию.

Он не стал уточнять детали операции, однако отметил, что администрация готова помочь всем украинских военным, «чьи руки не запятнаны кровью».

В августе дезертир из украинской армии Игорь Устименко заявлял, что контрразведка Украины завербовала его, однако он сдался Вооруженным силам России во время попытки повредить их ЗРК «Бук» в Херсонской области.

До этого военный Вооруженных сил Украины Денис Сосницкий рассказывал, как в мае этого года он с сослуживцами сбежал от своего командования и сдался в российский плен. Военнослужащий говорил, что он вместе с товарищами решил уйти в плен из-за наплевательского отношения начальства и проблем с обеспечением армии.

Ранее сообщалось, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.